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Мо Бамба: не знаю, насколько серьёзны были угрозы Остина Риверса

Мо Бамба: не знаю, насколько серьёзны были угрозы Остина Риверса
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Центровой «Орландо Мэджик» Мо Бамба прокомментировал потасовку с разыгрывающим «Миннесоты Тимбервулвз» Остином Риверсом, произошедшую во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации между командами.

«Я не из драчливых. Размахивать кулаками – это не самый лучший способ решить вопрос. Если это и происходит, то исключительно в целях самообороны. Он пытался наброситься на меня или что-то в этом роде. Я не знаю, насколько серьёзны были его угрозы в мой адрес», – приводит слова Бамбы обозреватель The Athletic Джон Кравчински.

Напомним, случай произошёл в конце третьей четверти. Риверс стоял рядом со скамейкой запасных «Орландо», где, по всей видимости, вёл диалог с Бамбой. Словесная перепалка игроков переросла в физическое воздействие. В результате часть игроков обеих команд принялась разнимать баскетболистов.

Остин Риверс и Мо Бамба были удалены с площадки, так же как и Джейлен Саггс («Мэджик»), Джейден Макдэниэлс («Тимбервулвз») и Торин Принс («Тимбервулвз»).

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