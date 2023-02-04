Мо Бамба: не знаю, насколько серьёзны были угрозы Остина Риверса

Центровой «Орландо Мэджик» Мо Бамба прокомментировал потасовку с разыгрывающим «Миннесоты Тимбервулвз» Остином Риверсом, произошедшую во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации между командами.
«Я не из драчливых. Размахивать кулаками – это не самый лучший способ решить вопрос. Если это и происходит, то исключительно в целях самообороны. Он пытался наброситься на меня или что-то в этом роде. Я не знаю, насколько серьёзны были его угрозы в мой адрес», – приводит слова Бамбы обозреватель The Athletic Джон Кравчински.
Напомним, случай произошёл в конце третьей четверти. Риверс стоял рядом со скамейкой запасных «Орландо», где, по всей видимости, вёл диалог с Бамбой. Словесная перепалка игроков переросла в физическое воздействие. В результате часть игроков обеих команд принялась разнимать баскетболистов.
Остин Риверс и Мо Бамба были удалены с площадки, так же как и Джейлен Саггс («Мэджик»), Джейден Макдэниэлс («Тимбервулвз») и Торин Принс («Тимбервулвз»).
- 4 февраля 2023
-
11:26
-
11:17
-
10:49
-
10:40
-
10:35
-
10:08
-
09:48
-
09:20
-
09:03
-
08:00
-
07:24
-
06:36
-
04:04
-
01:00
- 3 февраля 2023
-
23:56
-
23:45
-
23:08
-
22:43
-
22:38
-
22:05
-
22:01
-
20:55
-
20:53
-
19:56
-
19:35
-
18:52
-
17:50
-
16:19
-
15:17
-
13:58
-
13:41
-
12:42
-
12:16
-
11:24
-
10:59