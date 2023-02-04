Харрисон Барнс исполнил эффектный данк с фолом. Видео

Лёгкий форвард «Сакраменто Кингз» Харрисон Барнс во время выездного матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Индианой Пэйсерс» (104:107) отметился эффектным моментом.
Барнс за четыре минуты до конца второй четверти после передачи от Домантаса Сабониса совершил проход в трёхсекундную зону и поставил сверху с сопротивлением лёгкого форварда «Индианы» Аарона Несмита с фолом.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем сезоне 30-летний Барнс принял участие в 51 матче, набирая в среднем 15,4 очка, делая 4,8 подбора и 1,7 передачи при реализации бросков 48,1%, где 38,9% – трёхочковые.
«Сакраменто Кингз» занимает третье место в Западной конференции с 29 победами при 22 поражениях. Следующую игру «короли» проведут с «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде 6 февраля (3:00 мск).
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