Даллас Мур появится в конкурсе трёхочковых бросков Единой лиги ВТБ
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Разыгрывающий московского баскетбольного клуба ЦСКА Даллас Мур был назван участником конкурса трёхочковых бросков на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
28-летний американец в текущем сезоне реализует трёхочковые броски с процентом 46,2 и входит в топ-10 игроков чемпионата по этому показателю.
Также известно об участии в конкурсе защитника петербургского «Зенита» Томаса Эртеля и форварда МБА Андрея Лопатина. Остальных участников лига объявит позже. Отметим, что Матч всех звёзд пройдёт в формате «Новая школа» против «Старой школы».
Команда «Новой школы» будет состоять из игроков не старше 29 лет на день проведения соревнований, команда «Старой школы» — из игроков 30 лет и старше.
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