Даллас Мур появится в конкурсе трёхочковых бросков Единой лиги ВТБ

Разыгрывающий московского баскетбольного клуба ЦСКА Даллас Мур был назван участником конкурса трёхочковых бросков на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.



28-летний американец в текущем сезоне реализует трёхочковые броски с процентом 46,2 и входит в топ-10 игроков чемпионата по этому показателю.



Также известно об участии в конкурсе защитника петербургского «Зенита» Томаса Эртеля и форварда МБА Андрея Лопатина. Остальных участников лига объявит позже. Отметим, что Матч всех звёзд пройдёт в формате «Новая школа» против «Старой школы».



Команда «Новой школы» будет состоять из игроков не старше 29 лет на день проведения соревнований, команда «Старой школы» — из игроков 30 лет и старше.

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