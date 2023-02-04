Тристан Томпсон рассказал, как Ирвинг отреагировал на просьбу воссоединиться с Леброном

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», ныне эксперт ESPN Тристан Томпсон рассказал о том, какое сообщение он отправил разыгрывающему «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингу, который потребовал у нью-йоркского клуба обмен.



«Я спросил у Кайри по поводу его возможного воссоединения с Леброном Джеймсом. Он, конечно, прочитал моё сообщение, не ответил, но зато поставил сердечко», – заявил Томпсон в эфире программы NBA Today.



Напомним, 30-летний Ирвинг намерен покинуть «Бруклин». Игрок запросил у руководства клуба обмен в другую команду. В прошлом межсезонье защитник рассматривал аналогичный вариант, однако решил остаться в «Нетс».



Ранее сообщалось о возможном переходе Ирвинга в «Даллас», однако в техасском клубе скептически относятся к возможному переходу звёздного разыгрывающего и не верят в возможный дуэт Луки Дончича с американцем.



Дедлайн НБА – это последний день перед закрытием трансферного окна. Как правило, клубы стараются максимально улучшить свои составы, разгрузить платёжные ведомости и выгодно обменять истекающие контракты игроков. Особенно это касается команд, претендующих на чемпионство.