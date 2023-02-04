Кириленко: рекорд по очкам не приблизит Леброна к званию величайшего

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о четырёхкратном чемпионе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и звезде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, готовящемся побить легендарный рекорд Карима Абдул-Джаббара по числу очков за карьеру.
«Думаю, что звание самого результативного игрока в истории не приблизит его к званию лучшего в истории, потому что он уже находится в числе игроков, которых кто‑то по предпочтениям может назвать таким. Нет одного критерия, по которому можно выбрать лучшего в истории, но Леброн уже находится в числе тех игроков, которых можно в каких‑то вариациях назвать лучшим», – цитирует Кириленко «Матч ТВ».
Ранее в интервью Леброн ответил, хочет ли побить рекорд НБА по числу передач, принадлежащий американцу Джону Стоктону.
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