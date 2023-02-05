Норман Пауэлл мощно поставил сверху с фолом. Видео

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Норман Пауэлл во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Йорк Никс» (134:128 ОТ) отметился эффектным моментом.
Пауэлл в четвёртой четверти после передачи от Маркуса Морриса совершил проход в трёхсекундную зону и поставил сверху с сопротивлением тяжёлого форварда «Нью-Йорка» Джулиуса Рэндла с фолом.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 46 матчах, набирая в среднем 16,8 очка, делая три подбора и 1,7 передачи при реализации бросков 48,6%, где 42,5% – трёхочковые.
«Лос-Анджелес Клипперс» занимает четвёртое место в Западной конференции с 30 победами при 26 поражениях. Следующую игру «парусники» проведут с «Бруклин Нетс» на выезде 7 февраля (3:30 мск).
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