«Кливленду» интересен Джош Харт из «Портленда»

Руководство «Кливленд Кавальерс» проявляет активный интерес к атакующему защитнику «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джошу Харту. Об этом сообщает инсайдер Марк Стайн на платформе Substack.



Действующий контракт 27-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2023/2024 (опция игрока на $ 12,96 млн). В текущем сезоне игрок заработает $ 12,9 млн.



В нынешнем чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Харт принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 9,5 очка, делая 8,2 подбора и четыре передачи при реализации бросков 50,1%, где 29,6% – трёхочковые.



«Портленд Трэйл Блэйзерс» занимает 11-е место в Западной конференции с шестью победами при 27 поражениях. Следующую игру «Трэйл Блэйзерс» проведут с «Милуоки Бакс» на своей площадке 7 февраля (6:00 мск).

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