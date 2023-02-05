«Клипперс» интересен один из лидеров «Миннесоты»
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Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» проявляет интерес к разыгрывающему «Миннесоты Тимбервулвз» Д'Анджело Расселлу. Об этом сообщает инсайдер Марк Стайн на платформе Substack.
Действующий контракт 26-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2022/2023 ($ 31,37 млн). Следующим летом Расселл станет неограниченно свободным агентом.
В нынешнем сезоне Расселл принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 18,1 очка, 6,2 передачи и 3,1 подбора при реализации бросков 46,1%, где 38,6% – трёхочковые.
«Лос-Анджелес Клипперс», в свою очередь, занимает четвёртое место в Западной конференции с 30 победами при 26 поражениях. Следующую игру «парусники» проведут с «Бруклин Нетс» на выезде 7 февраля (3:30 мск).
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