Названы игроки, которых хочет получить «Бруклин» в обмен на Кайри Ирвинга

Инсайдер Майк Скотто сообщил, что в «Бруклин Нетс» хотят получить в обмен на Кайри Ирвинга Бэма Адебайо, Джимми Батлера или Тайлера Хирроу, которые выступают за «Майами Хит».

Напомним, ранее Ирвинг запросил обмен из «Нетс» до 9 февраля. В противном случае баскетболист покинет клуб на правах свободного агента в июле.

В нынешнем сезоне Ирвинг принял участие в 40 встречах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,3 результативной передачи за матч.

Стоит отметить, что Кайри Ирвинг летом также запрашивал обмен, но в итоге воспользовался опцией игрока и продлил контракт ещё на сезон.

Ранее были названы четыре команды, которые участвуют в гонке за Кайри Ирвингом.