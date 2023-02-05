Названы игроки, которых хочет получить «Бруклин» в обмен на Кайри Ирвинга
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Инсайдер Майк Скотто сообщил, что в «Бруклин Нетс» хотят получить в обмен на Кайри Ирвинга Бэма Адебайо, Джимми Батлера или Тайлера Хирроу, которые выступают за «Майами Хит».
Напомним, ранее Ирвинг запросил обмен из «Нетс» до 9 февраля. В противном случае баскетболист покинет клуб на правах свободного агента в июле.
В нынешнем сезоне Ирвинг принял участие в 40 встречах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,3 результативной передачи за матч.
Стоит отметить, что Кайри Ирвинг летом также запрашивал обмен, но в итоге воспользовался опцией игрока и продлил контракт ещё на сезон.
Ранее были названы четыре команды, которые участвуют в гонке за Кайри Ирвингом.
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