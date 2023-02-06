Названа позиция «Далласа» относительно продления контракта с Кайри Ирвингом

«Даллас Маверикс» не будет обещать разыгрывающему Кайри Инвингу новый контракт. Об этом информирует CBS Sports, ссылаясь на известного инсайдера Марка Стейна. Ранее сообщалось, что Ирвинг покинул «Бруклин Нетс», перейдя в «Даллас».

«Даллас» планирует понаблюдать за игроком по ходу сезона, прежде чем обсуждать с ним новый контракт. С их стороны разумно посмотреть, как будет работать пара Ирвинг-Лука Дончич. Звучит как безрадостная перспектива для «Маверикс», но есть одна положительная сторона: если они не подпишут новый контракт с Ирвингом этим летом, у них будет почти максимальное количество вариантов, чтобы попытаться найти кого-то для Луки», — написал Стейн.

Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе:

Ранее сообщалось, когда может состояться дебют Ирвинга за «Маверикс».