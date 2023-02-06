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Названа позиция «Далласа» относительно продления контракта с Кайри Ирвингом

Названа позиция «Далласа» относительно продления контракта с Кайри Ирвингом
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«Даллас Маверикс» не будет обещать разыгрывающему Кайри Инвингу новый контракт. Об этом информирует CBS Sports, ссылаясь на известного инсайдера Марка Стейна. Ранее сообщалось, что Ирвинг покинул «Бруклин Нетс», перейдя в «Даллас».

«Даллас» планирует понаблюдать за игроком по ходу сезона, прежде чем обсуждать с ним новый контракт. С их стороны разумно посмотреть, как будет работать пара Ирвинг-Лука Дончич. Звучит как безрадостная перспектива для «Маверикс», но есть одна положительная сторона: если они не подпишут новый контракт с Ирвингом этим летом, у них будет почти максимальное количество вариантов, чтобы попытаться найти кого-то для Луки», — написал Стейн.

Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе:

Ранее сообщалось, когда может состояться дебют Ирвинга за «Маверикс».

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