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Назван клуб, в который хотел перейти Кайри Ирвинг. Против выступил владелец «Нетс»

Назван клуб, в который хотел перейти Кайри Ирвинг. Против выступил владелец «Нетс»
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Разыгрывающий Кайри Ирвинг хотел перейти из «Бруклин Нетс» в «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом написал авторитетный инсайдер Марк Стейн на своём официальном сайте.

Стейн рассказал, что в «Лейкерс» Ирвинга не захотел отправлять лично владелец «Бруклина» Джо Цай.

Напомним, Ирвинг перешёл из «Бруклина» в «Даллас Маверикс». Сообщалось, что его дебют за новую команду может состояться в выездном матче с «Лос-Анджелес Клипперс». Он состоится 9 февраля.

В настоящий момент «Даллас» занимает шестое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Маверикс» одержали 28 побед и потерпели 26 поражений. Лидером конференции является «Денвер Наггетс» (37 побед – 17 поражений).

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