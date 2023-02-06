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Стало известно, кого предлагал «Финикс» «Бруклину» за Кайри Ирвинга

Стало известно, кого предлагал «Финикс» «Бруклину» за Кайри Ирвинга
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«Финикс Санз» обращался к «Бруклин Нетс» с предложением по поводу разыгрывающего Кайри Ирвинга. Об этом у себя в социальных сетях рассказал инсайдер Крис Хэйнс. По его сведениям, за Ирвинга «Санз» предлагали разыгрывающего Криса Пола, форварда Джея Краудера, а также неуказанные драфт-варианты.

Напомним, «Нетс» приняли решение обменять Ирвинга в «Даллас Маверикс». В результате сделки «Бруклин» получил Спенсера Динвидди, Дориана Финни-Смита, один драфт-пик первого раунда и несколько пиков второго раунда.

Напомним, в нынешнем сезоне НБА Кайри принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,3 результативной передачи.

Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах:

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