Стало известно, кого предлагал «Финикс» «Бруклину» за Кайри Ирвинга

«Финикс Санз» обращался к «Бруклин Нетс» с предложением по поводу разыгрывающего Кайри Ирвинга. Об этом у себя в социальных сетях рассказал инсайдер Крис Хэйнс. По его сведениям, за Ирвинга «Санз» предлагали разыгрывающего Криса Пола, форварда Джея Краудера, а также неуказанные драфт-варианты.



Напомним, «Нетс» приняли решение обменять Ирвинга в «Даллас Маверикс». В результате сделки «Бруклин» получил Спенсера Динвидди, Дориана Финни-Смита, один драфт-пик первого раунда и несколько пиков второго раунда.



Напомним, в нынешнем сезоне НБА Кайри принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,3 результативной передачи.

Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах: