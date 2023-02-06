Стало известно, кого предлагал «Финикс» «Бруклину» за Кайри Ирвинга

«Финикс Санз» обращался к «Бруклин Нетс» с предложением по поводу разыгрывающего Кайри Ирвинга. Об этом у себя в социальных сетях рассказал инсайдер Крис Хэйнс. По его сведениям, за Ирвинга «Санз» предлагали разыгрывающего Криса Пола, форварда Джея Краудера, а также неуказанные драфт-варианты.
Напомним, «Нетс» приняли решение обменять Ирвинга в «Даллас Маверикс». В результате сделки «Бруклин» получил Спенсера Динвидди, Дориана Финни-Смита, один драфт-пик первого раунда и несколько пиков второго раунда.
Напомним, в нынешнем сезоне НБА Кайри принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,3 результативной передачи.
Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах:
- 6 февраля 2023
-
16:06
-
15:27
-
15:07
-
14:49
-
14:22
-
13:27
-
13:16
-
12:46
-
12:15
-
11:45
-
10:46
-
10:35
-
10:21
-
09:50
-
09:28
-
09:14
-
08:00
-
05:38
-
05:02
-
02:43
-
00:36
-
00:14
- 5 февраля 2023
-
23:50
-
23:06
-
22:31
-
21:49
-
20:46
-
19:58
-
19:34
-
18:34
-
18:14
-
17:58
-
17:37
-
16:33
-
16:20