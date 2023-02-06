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Джа Морант пропустил матч с «Торонто» из-за травмы

Джа Морант пропустил матч с «Торонто» из-за травмы
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Разыгрывающий, лидер «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант не принял участия в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (103:106) из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба теннессийского клуба, у игрока боли в правом запястье. Предполагается, что баскетболист может появиться на площадке уже в следующей игре.

В нынешнем сезоне 23-летний Морант принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 27,3 очка, 8,3 передачи и 5,8 подбора при реализации бросков 46,5%, где 32% – трёхочковые.

«Мемфис Гриззлиз» занимает второе место в Западной конференции с 32 победами при 21 поражении. Следующую встречу «Гриззлиз» проведут с «Чикаго Буллз» на своей площадке 8 февраля (4:00 мск).

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