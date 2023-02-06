Джа Морант пропустил матч с «Торонто» из-за травмы
Поделиться
Разыгрывающий, лидер «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант не принял участия в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (103:106) из-за травмы.
Как сообщает пресс-служба теннессийского клуба, у игрока боли в правом запястье. Предполагается, что баскетболист может появиться на площадке уже в следующей игре.
В нынешнем сезоне 23-летний Морант принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 27,3 очка, 8,3 передачи и 5,8 подбора при реализации бросков 46,5%, где 32% – трёхочковые.
«Мемфис Гриззлиз» занимает второе место в Западной конференции с 32 победами при 21 поражении. Следующую встречу «Гриззлиз» проведут с «Чикаго Буллз» на своей площадке 8 февраля (4:00 мск).
Новость по темеО'Нил: Морант заслуживает больше внимания как кандидат на MVP
Комментарии
- 6 февраля 2023
-
20:00
-
19:49
-
19:24
-
19:03
-
18:42
-
18:38
-
18:10
-
17:49
-
17:31
-
17:17
-
16:06
-
15:27
-
15:07
-
14:49
-
14:22
-
13:27
-
13:16
-
12:46
-
12:15
-
11:45
-
10:46
-
10:35
-
10:21
-
09:50
-
09:28
-
09:14
-
08:00
-
05:38
-
05:02
-
02:43
-
00:36
-
00:14
- 5 февраля 2023
-
23:50
-
23:06
-
22:31
Партнерский контент