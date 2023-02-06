Спенсер Динвидди отреагировал на обмен Кайри Ирвинга

Разыгрывающий Спенсер Динвидди, ранее выступавший за «Даллас Маверикс», поделился впечатлениями от обмена с участием разыгрывающего Кайри Ирвинга, в результате которого он пополнил ряды «Бруклин Нетс».
«Когда Шэмс Чарания (инсайдер The Athletic. – Прим. «Чемпионата») говорит, что пора переезжать, то ты просто идёшь и собираешь вещи. К тому же Элайджа (сын Динвидди. – Прим. «Чемпионата») хочет домой», – написал баскетболист в соцсетях.
Отметим, что разыгрывающий выступал за «Бруклин» в течение пяти сезонов (2017-2021), приняв участие в 274 матчах, набирая в среднем 14,3 очка и 5,3 передачи.
В нынешнем сезоне 29-летний Динвидди отыграл 53 игры. На его счету в среднем 17,7 очка, 5,3 передачи и 3,1 подбора при реализации бросков 45,5%, где 40,5% – трёхочковые.
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