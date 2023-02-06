«За это я и обожаю эту лигу». Кевин Гарнетт — об обмене Ирвинга и дедлайне НБА

Член Зала славы и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт отреагировал на обмен разыгрывающего Кайри Ирвинга, сравнив предстоящий дедлайн Национальной баскетбольной ассоциации, назначенный на 9 февраля, с фейерверком.
«Дедлайн НБА – это фейерверк, который может взорваться в любой момент. За это я и обожаю эту лигу», – написал Гарнетт в соцсетях.
Ранее Ирвинг перешёл из «Бруклина» в «Даллас Маверикс». Сообщалось, что его дебют за новую команду может состояться в выездном матче с «Лос-Анджелес Клипперс», который пройдёт 9 февраля. В прошлом месяце член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли выразил мнение, что дедлайн НБА будет богат на события.
Дедлайн НБА – это последний день перед закрытием трансферного окна. Как правило, клубы стараются максимально улучшить свои составы, разгрузить платёжные ведомости и выгодно обменять истекающие контракты игроков. Особенно это касается команд, претендующих на чемпионство.
- 6 февраля 2023
-
20:00
-
19:49
-
19:24
-
19:03
-
18:42
-
18:38
-
18:10
-
17:49
-
17:31
-
17:17
-
16:06
-
15:27
-
15:07
-
14:49
-
14:22
-
13:27
-
13:16
-
12:46
-
12:15
-
11:45
-
10:46
-
10:35
-
10:21
-
09:50
-
09:28
-
09:14
-
08:00
-
05:38
-
05:02
-
02:43
-
00:36
-
00:14
- 5 февраля 2023
-
23:50
-
23:06
-
22:31