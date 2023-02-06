«За это я и обожаю эту лигу». Кевин Гарнетт — об обмене Ирвинга и дедлайне НБА

Член Зала славы и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт отреагировал на обмен разыгрывающего Кайри Ирвинга, сравнив предстоящий дедлайн Национальной баскетбольной ассоциации, назначенный на 9 февраля, с фейерверком.



«Дедлайн НБА – это фейерверк, который может взорваться в любой момент. За это я и обожаю эту лигу», – написал Гарнетт в соцсетях.

Ранее Ирвинг перешёл из «Бруклина» в «Даллас Маверикс». Сообщалось, что его дебют за новую команду может состояться в выездном матче с «Лос-Анджелес Клипперс», который пройдёт 9 февраля. В прошлом месяце член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли выразил мнение, что дедлайн НБА будет богат на события.

Дедлайн НБА – это последний день перед закрытием трансферного окна. Как правило, клубы стараются максимально улучшить свои составы, разгрузить платёжные ведомости и выгодно обменять истекающие контракты игроков. Особенно это касается команд, претендующих на чемпионство.