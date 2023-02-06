«Пресекают любые попытки». Стала известна позиция «Лейкерс» по Энтони Дэвису

Ряд клубов Национальной баскетбольной ассоциации связывались с руководством «Лос-Анджелес Лейкерс» по поводу возможного обмена с участием бигмена Энтони Дэвиса. Об этом сообщает Hoops Wire.



«В «Лейкерс» быстро пресекают любые попытки заполучить Энтони Дэвиса», – отмечается в источнике.



В нынешнем сезоне 29-летний Дэвис принял участие в 30 матчах, набирая в среднем 27,1 очка, 12 подборов и 2,6 передачи при реализации бросков 57,5%, где 28,3% – трёхочковые.



«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 25 победами при 29 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке 8 февраля (6:00 мск).



Ранее бигмен Энтони Дэвис заявил, что лос-анджелесский клуб намерен бороться за попадание в плей-офф НБА в оставшейся части регулярного чемпионата.

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