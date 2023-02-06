Василий Карасёв высказался по поводу предстоящего матча с УНИКСом

Главный тренер московской МБА Василий Карасёв прокомментировал предстоящую встречу с УНИКСом в Единой лиге ВТБ, назначенную на 7 февраля (19:00 мск) на стадионе «Баскет Холл Москва».



«Последние результаты УНИКСа не должны вводить в заблуждение – у команды были сложности, две игры пропустил Джален Рейнольдс, матч с «Локомотивом» действительно вышел очень неудачным для казанцев.



Но это не упрощает нашу задачу – после такого поражения УНИКС явно захочет реабилитироваться и завтра выйдет на паркет с удвоенной энергией, поэтому нас ждёт очень тяжёлая игра», – приводит слова 51-летнего специалиста официальный сайт клуба.



МБА занимает шестое место в таблице, имея одинаковый баланс с «Пари НН» – 13 побед в 24 матчах. УНИКС располагается на второй строчке – у казанского клуба 21 победа и три поражения.

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