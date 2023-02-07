Определены игроки недели в НБА
Поделиться
Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард и тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо были названы игроками недели в своих конференциях. Об этом сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.
Лиллард в течение прошлой недели отыграл четыре матча, где набирал в среднем 38,3 очка, 6,8 передачи и 4,5 подбора. «Трэйл Блэйзерс» за этот период одержали три победы и потерпели одно поражение.
Адетокунбо, в свою очередь, отметился 41 очком, 17,3 подбора и 5,7 передачи в среднем. «Бакс» одержали победы во всех трёх встречах.
«Портленд» занимает 11-е место в Западной конференции с 26 победами и 27 поражениями. «Милуоки» располагается на второй строчке Востока c 36 победами при 17 поражениях.
Комментарии
- 7 февраля 2023
-
00:44
-
00:22
-
00:13
- 6 февраля 2023
-
23:59
-
23:32
-
23:22
-
23:19
-
22:56
-
22:50
-
22:49
-
22:27
-
21:34
-
21:17
-
21:04
-
20:39
-
20:17
-
20:00
-
19:49
-
19:24
-
19:03
-
18:42
-
18:38
-
18:10
-
17:49
-
17:31
-
17:17
-
16:06
-
15:27
-
15:07
-
14:49
-
14:22
-
13:27
-
13:16
-
12:46
-
12:15
Партнерский контент