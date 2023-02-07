Определены игроки недели в НБА

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард и тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо были названы игроками недели в своих конференциях. Об этом сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.



Лиллард в течение прошлой недели отыграл четыре матча, где набирал в среднем 38,3 очка, 6,8 передачи и 4,5 подбора. «Трэйл Блэйзерс» за этот период одержали три победы и потерпели одно поражение.



Адетокунбо, в свою очередь, отметился 41 очком, 17,3 подбора и 5,7 передачи в среднем. «Бакс» одержали победы во всех трёх встречах.



«Портленд» занимает 11-е место в Западной конференции с 26 победами и 27 поражениями. «Милуоки» располагается на второй строчке Востока c 36 победами при 17 поражениях.

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