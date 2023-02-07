Леброн Джеймс дал развёрнутый комментарий по обмену Кайри Ирвинга в «Даллас»

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на переход разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас Маверикс».



«Не могу скрыть своё разочарование последними новостями. Разочарование от того, что мы не смогли заполучить такого талантливого игрока», – заявил Джеймс в интервью на ESPN.



В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 43 матчах, набирая в среднем 30 очков, делая 8,5 подбора и 7,1 передачи при реализации бросков 50,5%, где 30,8% – трёхочковые.



«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 25 победами при 29 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке 8 февраля (6:00 мск).



Ранее форвард калифорнийского клуба разместил загадочный пост у себя в социальных сетях.

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