«Бруклин» может подключить третью сторону для завершения сделки по обмену Ирвинга

В воскресенье, 5 февраля, стало известно, что «Бруклин Нетс» и «Даллас Маверикс» достигли соглашения по поводу совершения сделки, где ключевым фигурантом выступает звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг.
По предварительным данным, в «Даллас» отправятся Ирвинг и форвард Маркифф Моррис. В обратном направлении – защитник Спенсер Динвидди, Дориан Финни-Смит, один драфт-пик первого раунда и несколько пиков второго раунда.
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в соцсетях, «Нетс» могут подключить третью сторону – «Торонто Рэпторс». «Бруклин» таким образом намерен приобрести у канадского клуба разыгрывающего Фреда Ванвлита. Однако возможен и первоначальный сценарий для официального оформления сделки – двусторонний обмен.
Ранее звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на переход Ирвинга в стан техасской команды.
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