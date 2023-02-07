«Бруклин» может подключить третью сторону для завершения сделки по обмену Ирвинга

В воскресенье, 5 февраля, стало известно, что «Бруклин Нетс» и «Даллас Маверикс» достигли соглашения по поводу совершения сделки, где ключевым фигурантом выступает звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг.



По предварительным данным, в «Даллас» отправятся Ирвинг и форвард Маркифф Моррис. В обратном направлении – защитник Спенсер Динвидди, Дориан Финни-Смит, один драфт-пик первого раунда и несколько пиков второго раунда.



Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в соцсетях, «Нетс» могут подключить третью сторону – «Торонто Рэпторс». «Бруклин» таким образом намерен приобрести у канадского клуба разыгрывающего Фреда Ванвлита. Однако возможен и первоначальный сценарий для официального оформления сделки – двусторонний обмен.

Ранее звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на переход Ирвинга в стан техасской команды.