Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт высказался о Дюранте после ухода Ирвинга в «Даллас»

Эксперт высказался о Дюранте после ухода Ирвинга в «Даллас»
Комментарии

Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс поделился мыслями о звезде «Бруклин Нетс» Кевине Дюранте. По мнению Бэйлесса, после ухода разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас Маверикс» Дюрант будет менее доволен положением дел в команде.

«Каким бы одаренным ни был Кевин Дюрант, не могу назвать его лидером. Сомневаюсь, что теперь он будет доволен «Нетс», ведь там больше нет звёздной мощи в лице Джеймса Хардена и Кайри Ирвинга», — сказал Бэйлесс в эфире шоу Undisputed.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 34-летний Дюрант принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, 6,7 подбора и 5,3 передачи при реализации бросков 55,9%, где 37,6% – трёхочковые.

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:

Новость по теме
Стивен Эй Смит назвал команду, которая интересуется Кевином Дюрантом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023