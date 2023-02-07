Эксперт высказался о Дюранте после ухода Ирвинга в «Даллас»
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Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс поделился мыслями о звезде «Бруклин Нетс» Кевине Дюранте. По мнению Бэйлесса, после ухода разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас Маверикс» Дюрант будет менее доволен положением дел в команде.
«Каким бы одаренным ни был Кевин Дюрант, не могу назвать его лидером. Сомневаюсь, что теперь он будет доволен «Нетс», ведь там больше нет звёздной мощи в лице Джеймса Хардена и Кайри Ирвинга», — сказал Бэйлесс в эфире шоу Undisputed.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 34-летний Дюрант принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, 6,7 подбора и 5,3 передачи при реализации бросков 55,9%, где 37,6% – трёхочковые.
«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:
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