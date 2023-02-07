Ник Райт оценил шансы «Далласа» стать чемпионом НБА после приглашения Ирвинга
Поделиться
Известный баскетбольный эксперт Ник Райт поделился мнением о переходе звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга из «Бруклин Нетс» в «Даллас Маверикс». Ирвирнг перешёл в техасский клуб в результате обмена.
«В краткосрочной перспективе, думаю, «Маверикс» смогут выиграть титул. Кайри сумел бы решить самую большую проблему «Далласа». В очень краткосрочной перспективе, полагаю, это можно расценивать как отчаянный шаг, который тем не менее может сработать. Однако в долгосрочной перспективе они влезают в бизнес Кайри Ирвинга, где вдолгую добиться успеха не получилось ни у кого», — сказал Райт в эфире First Things First.
Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе:
Ранее об Ирвинге высказался главный тренер «Нетс» Жак Вон.
Комментарии
- 7 февраля 2023
-
15:55
-
15:40
-
14:55
-
14:36
-
13:20
-
13:00
-
11:47
-
11:08
-
10:52
-
10:34
-
10:10
-
09:30
-
09:18
-
09:00
-
08:38
-
03:39
-
02:21
-
00:44
-
00:22
-
00:13
- 6 февраля 2023
-
23:59
-
23:32
-
23:22
-
23:19
-
22:56
-
22:50
-
22:49
-
22:27
-
21:34
-
21:17
-
21:04
-
20:39
-
20:17
-
20:00
-
19:49
Партнерский контент