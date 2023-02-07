Ник Райт оценил шансы «Далласа» стать чемпионом НБА после приглашения Ирвинга

Известный баскетбольный эксперт Ник Райт поделился мнением о переходе звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга из «Бруклин Нетс» в «Даллас Маверикс». Ирвирнг перешёл в техасский клуб в результате обмена.

«В краткосрочной перспективе, думаю, «Маверикс» смогут выиграть титул. Кайри сумел бы решить самую большую проблему «Далласа». В очень краткосрочной перспективе, полагаю, это можно расценивать как отчаянный шаг, который тем не менее может сработать. Однако в долгосрочной перспективе они влезают в бизнес Кайри Ирвинга, где вдолгую добиться успеха не получилось ни у кого», — сказал Райт в эфире First Things First.

Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе:

Ранее об Ирвинге высказался главный тренер «Нетс» Жак Вон.