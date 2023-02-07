«Юта» и «Лейкерс» вели переговоры по Расселлу Уэстбруку

Руководство «Юты Джаз» вело переговоры с «Лос-Анджелес Лейкерс» по поводу возможного обмена с участием разыгрывающего Расселла Уэстбрука. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники в лиге.



Отмечается, что «Юта» готова была отправить в стан калифорнийского клуба защитников Майка Конли и Малика Бизли взамен на Уэстбрука и драфт-пики первого раунда 2027 и 2029 годов. После совершения сделки 34-летний Уэстбрук мог бы договориться с «Джаз» о выкупе контракта.



В нынешнем сезоне разыгрывающий принял участие в 51 матче, набирая в среднем 15,7 очка, 7,5 передачи и 6,2 подбора при реализации бросков 41,4%, где 28,6% – трёхочковые.



«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 25 победами при 29 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке 8 февраля (6:00 мск).

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