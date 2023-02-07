«Юта» и «Лейкерс» вели переговоры по Расселлу Уэстбруку

Руководство «Юты Джаз» вело переговоры с «Лос-Анджелес Лейкерс» по поводу возможного обмена с участием разыгрывающего Расселла Уэстбрука. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники в лиге.
Отмечается, что «Юта» готова была отправить в стан калифорнийского клуба защитников Майка Конли и Малика Бизли взамен на Уэстбрука и драфт-пики первого раунда 2027 и 2029 годов. После совершения сделки 34-летний Уэстбрук мог бы договориться с «Джаз» о выкупе контракта.
В нынешнем сезоне разыгрывающий принял участие в 51 матче, набирая в среднем 15,7 очка, 7,5 передачи и 6,2 подбора при реализации бросков 41,4%, где 28,6% – трёхочковые.
«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 25 победами при 29 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке 8 февраля (6:00 мск).
- 7 февраля 2023
-
18:33
-
18:23
-
18:13
-
17:48
-
17:31
-
17:12
-
16:40
-
16:09
-
15:55
-
15:40
-
14:55
-
14:36
-
13:20
-
13:00
-
11:47
-
11:08
-
10:52
-
10:34
-
10:10
-
09:30
-
09:18
-
09:00
-
08:38
-
03:39
-
02:21
-
00:44
-
00:22
-
00:13
- 6 февраля 2023
-
23:59
-
23:32
-
23:22
-
23:19
-
22:56
-
22:50
-
22:49