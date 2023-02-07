Сергей Кущенко: лига очень довольна качеством баскетбола

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко дал положительную оценку началу второго этапа розыгрыша чемпионата. Российский функционер также прокомментировал матч московского ЦСКА с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, который состоялся вчера, 6 февраля.



«Лига очень довольна качеством баскетбола в обеих группах второго этапа чемпионата. Что ни тур, то потрясающие матчи. Матчи между ЦСКА и «Зенитом» – это настоящее украшение нашей лиги, что в прошлом сезоне, что в нынешнем. Видно, что «Зенит» конкретно готовился к ЦСКА.



Мне кажется, что сработала тренерская идея «Зенита», они отказались от некоторых игроков и взяли новых, чтобы играть в дальнейшем против ЦСКА. ЦСКА показал свой уровень, но «Зенит» здорово защищался. Матч получился красивейшим», – приводит слова 61-летнего функционера официальный телеграм-канал Единой лиги ВТБ.

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