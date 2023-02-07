Анзулович — перед матчем с «Автодором»: будем делать всё возможное, чтобы одержать победу

Главный тренер красноярского баскетбольного клуба «Енисей» Дражен Анзулович поделился впечатлениями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором».



«Мы готовились к этой игре, несмотря на возникшие сложности с составом. Несколько человек пропустили тренировки с небольшими заболеваниями, а Ханна ещё не вернулся в Россию, но к следующей игре будет готов. Анализируя игру в Минске, я могу сказать, что у нас были проблемы с нападением, в целом мы неплохо работали в обороне.



Поэтому эти несколько дней мы потратили, в том числе отрабатывая нападение, несмотря на то что у нас небольшой промежуток между играми. К сопернику мы относимся с большим уважением, они имеют большой потенциал, очень агрессивная команда. При поддержке наших болельщиков мы будем делать всё возможное, чтобы одержать победу», – приводит слова 55-летнего специалиста официальный телеграм-канал клуба.



На данный момент «Енисей» занимает четвёртое место в группе Б в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ с восемью победами при 16 поражениях. Матч «Енисей» – «Автодор» пройдёт завтра, 8 февраля (15:30 мск).

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