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Леброн Джеймс: я лучший баскетболист в истории

Леброн Джеймс: я лучший баскетболист в истории
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что считает себя лучшим баскетболистом в истории. Звёздный игрок также упомянул рекорд результативности Национальной баскетбольной ассоциации, который он обновит в скором времени.

«То, какой вклад я внёс… Думаю, я лучший баскетболист в истории. Это моя уверенность в себе, учитывая то, как я проявлял себя по ходу карьеры. Но насколько мой рекорд результативности выведет меня на новый уровень, я не знаю», – приводит слова Джеймса Orange County Register.

В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 43 матчах, набирая в среднем 30 очков, делая 8,5 подбора и 7,1 передачи при реализации бросков 50,5%, где 30,8% – трёхочковые.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 25 победами при 29 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке 8 февраля (6:00 мск).

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