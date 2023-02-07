Велимир Перасович: мы не думаем о погоне за ЦСКА

Главный тренер казанского баскетбольного клуба УНИКС Велимир Перасович прокомментировал выступление команды после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской МБА (94:63).



«Для нас это очень важная победа, особенно после тех двух не самых удачных игр, которые мы провели с «Пари НН» и «Локомотивом». В первой шестёрке все матчи непредсказуемы, здесь каждый может обыграть каждого. На данный момент мы не думаем о погоне за ЦСКА, нужно двигаться от игры к игре», – приводит слова 57-летнего специалиста официальный сайт клуба.



Напомним, самым результативным игроком матча в составе победителей стал Луи Лабери, набравший 19 очков со скамейки запасных. 18 очков набрал Дэрил Мэйкон. 17 баллов на свой счёт записал Энтони Браун. В составе МБА 14 очков набрал Евгений Воронов. 11 очками отметился Тимофей Якушин со скамейки запасных, девятью баллами – Андрей Лопатин.

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