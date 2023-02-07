«Фантастика!» Лукич отреагировал на камбэк своих подопечных в матче с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер нижегородского баскетбольного клуба «Пари НН» Зоран Лукич прокомментировал выступление команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (82:80).



«Космическая концовка! Мы уступали 71:80 за 75 секунд до конца – и успели вытащить этот матч броском на последней секунде! Фантастика! Но, считаю, ребята эту победу полностью заслужили.



Игра получилась для нас очень тяжёлой: один игрок выступал с температурой, другой – Дмитрий Хвостов – не тренировался последние дни. Было очень трудно добиться успеха. В третьей четверти из-за перебора фолов мы потеряли Драгана Апича – очень важного игрока в наших построениях. «Локо» начал пользоваться своим преимуществом в габаритах, играть смены.



И мы, хоть, как я считаю, играли лучше в командном плане, но начали уступать в счёте. Движение мяча у нас начало пропадать, но в нужный момент в концовке всё вернулось – кто-то наверху как будто смотрел этот матч», – приводит слова 51-летнего специалиста официальный телеграм-канал клуба.



Напомним, самым результативным игроком матча в составе победителей стал Евгений Бабурин, набравший 18 очков. 15 очков набрал Дмитрий Хвостов. 13 баллов на свой счёт записал Максим Салаш, ставший автором победного лэй-апа. В составе «Локомотива-Кубань» 18 очков набрал Джейлен Бэрфорд. 14 очками отметился Андрей Мартюк, 11 баллами – Девон Акун-Пёрселл.