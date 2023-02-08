Кайри Ирвинг принял участие в первой тренировке «Далласа». Видео

Звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг принял участие в первой официальной тренировке в качестве игрока «Даллас Маверикс».
Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Напомним, Ирвинг перешёл из «Бруклина» в «Даллас Маверикс». Сообщалось, что его дебют за новую команду может состояться в выездном матче с «Лос-Анджелес Клипперс», который пройдёт 9 февраля. В прошлом месяце член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли выразил мнение, что дедлайн НБА будет богат на события.
Дедлайн НБА – это последний день перед закрытием трансферного окна. Как правило, клубы стараются максимально улучшить свои составы, разгрузить платёжные ведомости и выгодно обменять истекающие контракты игроков. Особенно это касается команд, претендующих на чемпионство.
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