В НБА отреагировали на то, что Леброн Джеймс стал лучшим бомбардиром лиги

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер прокомментировал рекорд по набранным очкам в лиге, который установил звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Ранее этот рекорд принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару, на счету которого 38 387 очков. У Леброна после матча с «Оклахома-Сити Тандер» их стало 38 390.

«Этот рекорд держался почти 40 лет. Многие думали, что его никогда не побьют. Леброн, ты самый результативный игрок НБА за всё время. Поздравляю!» — приводит слова Сильвера издание ESPN US.

Толпа болельщиков разбила лагерь в ожидании приезда Леброна Джеймса в Сиэттл:

Ранее на достижение Джеймса отреагировал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.