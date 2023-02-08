Дети Леброна записали видеообращение к отцу в честь его рекорда НБА по набранным очкам

Дети форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса поздравили отца с рекордом по набранным очкам за всю историю регулярных чемпионатов НБА, записав видеообращение.
«Папа, ты смог обойти Карима Абдул-Джаббара и я очень горжусь тобой. Люблю тебя. Продолжай в том же духе», — заявил Брайс, сын Леброна.
«Поздравляю, папа, с тем, что ты стал первым номером среди бомбардиров за всю историю. Очень горжусь тобой, твоей старательностью и самоотверженностью», — сказал второй сын Джеймса Бронни.
«Поздравляю, папочка, с тем, что тебе удалось выйти на первое место по очкам в НБА. Целую тебя, люблю», — заявила дочь баскетболиста Жури.
Напомним, 38-летний баскетболист побил рекорд, ранее принадлежавший легендарному Кариму Абдул-Джаббару, на счету которого 38 387 очков. У Леброна после матча с «Оклахома-Сити Тандер» (130:133) их стало 38 390.
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