Дэвис — о рекорде Леброна по очкам в НБА: большая честь быть частью этого в роли партнёра

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал рекорд по набранным очкам в лиге, который в недавнем матче регулярного чемпионата НБА установил его товарищ по команде, звёздный форвард Леброн Джеймс. Ранее этот рекорд принадлежал легенде лиги Кариму Абдул-Джаббару, в активе которого 38 387 очков. У Леброна после матча с «Оклахома-Сити» их стало 38 390.

«Для меня большая честь быть частью этого события в роли партнёра», — сказал Дэвис после матча.



Напомним, сама встреча между «Лейкерс» и «Тандер» закончилась победой «Оклахома-Сити» со счётом 133:130. В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает 13-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. На счету «озёрников» 25 побед при 30 поражениях.

Леброн танцует на яхте во время тренировки: