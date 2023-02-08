Байден поздравил Леброна с установлением рекорда по набранным очкам в истории НБА

Президент США Джозеф Байден поздравил форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса с рекордом по очкам в истории регулярных чемпионатов НБА. 38-летний баскетболист побил предыдущее достижение, принадлежавшее Кариму Абдул-Джаббару в матче с «Оклахома-Сити Тандер» (130:133).



«Леброн, поздравляю тебя. Ты побил этот адский рекорд с помощью своего сердца и души. Ты поднял эту игру. Более того, подобно Кариму [Абдул-Джаббару], Биллу Расселлу и другим, кто был до тебя, ты бросил вызов и вдохновил нацию стать лучше, добиться большего и полностью выполнить наше обещание», — заявил Байден.



Леброн, побивший рекорд, набрал 38 390 очков в регулярных чемпионатах НБА за карьеру. Предыдущее достижение Абдул-Джаббара — 38 387.