«Мы будем вторым и третьим». Леброн спросил сыновей, кто из них побьёт его рекорд по очкам

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс спросил у своих сыновей после матча регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (130:133), побьют ли они его рекорд по набранным очкам за всю историю лиги.



Леброн. «Так, кто из вас собирается побить мой рекорд?»



Бронни и Брюс. «38 тысяч очков. Мы будем вторым и третьим».



Напомним, 38-летний баскетболист побил рекорд Карима Абдул-Джаббара, играя в матче с «Оклахома-Сити», где он набрал 38 очков. На счету Леброна 38 390 очков, у экс-форварда «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — 38 387.



В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает 13-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. На счету «озёрников» 25 побед при 30 поражениях.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: