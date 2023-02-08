Мама Леброна Джеймса высказалась о сыне после его исторического достижения в НБА

Глория Мари Джеймс, мама звёздного форварда Леброна Джеймса, прокомментировала рекорд сына по набранным очкам в НБА, который он установил в матче с «Оклахома-Сити Тандер». Сейчас в активе Леброна 38 390 очков.

«С детства все цели, которые ты ставил, тебе покорялись. Как на паркете, так и за его пределами», — сказала Мари Джеймс после матча «Лос-Анджелеса» с «Оклахома-Сити».

Ранее рекорд по количеству очков в НБА принадлежал Кариму Абдул-Джаббару, на счету которого 38 387 очков.

Напомним, сам матч между «Лейкерс» и «Тандер» завершился победой «Оклахома-Сити со счётом 133:130. В настоящий момент «Лейкерс» занимают 13-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. На счету «озёрников» 25 побед при 30 поражениях.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»: