Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мама Леброна Джеймса высказалась о сыне после его исторического достижения в НБА

Мама Леброна Джеймса высказалась о сыне после его исторического достижения в НБА
Комментарии

Глория Мари Джеймс, мама звёздного форварда Леброна Джеймса, прокомментировала рекорд сына по набранным очкам в НБА, который он установил в матче с «Оклахома-Сити Тандер». Сейчас в активе Леброна 38 390 очков.

«С детства все цели, которые ты ставил, тебе покорялись. Как на паркете, так и за его пределами», — сказала Мари Джеймс после матча «Лос-Анджелеса» с «Оклахома-Сити».

Ранее рекорд по количеству очков в НБА принадлежал Кариму Абдул-Джаббару, на счету которого 38 387 очков.

Напомним, сам матч между «Лейкерс» и «Тандер» завершился победой «Оклахома-Сити со счётом 133:130. В настоящий момент «Лейкерс» занимают 13-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. На счету «озёрников» 25 побед при 30 поражениях.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:

Леброн лучший снайпер в истории НБА! Даже травма не остановила Короля Леброн лучший снайпер в истории НБА! Даже травма не остановила Короля
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023