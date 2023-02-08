Энтони Дэвис, сидя на скамейке, не стал реагировать на исторический бросок Леброна Джеймса

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис, в отличие от товарищей по команде, проявил сдержанную реакцию после исторического броска форварда Леброна Джеймса в матче с «Оклахома-Сити Тандер».

В концовке третьей четверти Леброн превзошёл рекорд легенды НБА Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории лиги. Партнёры Джеймса по команде встретили решающий бросок Леброна, стоя и аплодируя. Дэвис в этот момент сидел на скамейке, не аплодируя.

Напомним, сама встреча между «Лейкерс» и «Тандер» закончилась победой «Оклахома-Сити со счётом 133:130. После этого матча в активе Леброна стало 38 390 очков. У Абдул-Джаббара их 38 387.

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