Макколлум — о рекорде Леброна: дико, что кто-то из Северо-Восточного Огайо делает это!

Защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джей Макколлум прокомментировал рекорд по набранным очкам в Национальной баскетбольной ассоциации, который установил звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. До Леброна лидерство в лиге по набранным очкам удерживал Карим Абдул-Джаббар, на счету которого 38 387 очков. У Леброна после матча регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» их стало 38 390.

«Дико видеть, как кто-то из Северо-Восточного Огайо делает это! Поздравляю, Леброн!» — написал Макколлум у себя в социальных сетях.



Напомним, «Лейкерс» уступили «Тандер» со счётом 130:133. В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает 13-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции.

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