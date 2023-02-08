Леброн Джеймс: могу помочь любой команде выиграть чемпионат или даже несколько!

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказал мнение, что способен привести любую команду НБА к чемпионству, подчеркнув, что может выступать на высоком уровне ещё несколько лет.
«Я чувствую, что это как раз то, что я всё ещё в силах сделать для любой группы парней, для любой франшизы, – я могу помочь им выиграть чемпионат или даже несколько! Я действительно в это верю. Я мотивирован и поддерживаю форму каждый день», — сказал Леброн на канале NBA on TNT в YouTube.
Напомним, сегодня, 8 февраля, в матче с «Оклахома-Сити Тандер» Джеймс побил рекорд по набранным в НБА очкам, который принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару. На счету последнего 38 387 очков. У Леброна после матча с «Тандер» их стало 38 390.
Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна в Сиэттл:
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