Владимир Гомельский ответил на вопрос о проблемах российского судейства

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего официального сайта относительно проблем судейства в российском баскетболе. У Владимира поинтересовались, чего не хватает отечественным судьям.

«Я видел работу в поле таких зубров судейского цеха, как Костин, Кяби, Касатиков, Камышев, Бернатс, Давтян, Григорьев. Давыдов-старший всем им не уступал. Но по каким критериям определять лучшего арбитра? Не знаю. Во второй половине 90-х и в первое десятилетие этого века в России выросло поколение судей, которым обязательно было знать, кто из соперников победит, до начала матча. Именно в это время наш баскетбол потерял своё представительство на международной арене.

Сейчас ситуация исправляется. Но РФБ по-прежнему не посылает наших лучших судей на международные судейские семинары. Таким образом, наших арбитров в мире не знают, их класс не могут оценить, соответственно, не приглашают для обслуживания международных соревнований. А значит, что и международного опыта у наших арбитров нет», — написал Гомельский.