Шакил О'Нил — Леброну: я знаю, что ты за человек

Член Зала славы НБА, легендарный центровой Шакил О'Нил поздравил звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса с рекордом Национальной баскетбольной ассоциации по количеству очков за карьеру. Леброн стал лучшим бомбардиром лиги в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (130:133), где он набрал 38 очков. После этого матча его результативность в НБА составляет 38 390 очков.
«Поздравляю. Помню, как приходил посмотреть на то, как ты, тогда ещё 18-летний, играешь в старшей школе. Я знаю, что ты за человек, и знаю, какой ты игрок», — сказал О’Нил на канале NBA on TNT в YouTube.
Ранее рекорд НБА по числу очков за карьеру принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару. В его активе 38 387 очков.
Леброн изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
- 8 февраля 2023
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