Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Лейкерс» объяснил, почему рекорд Леброна негативно отразился на команде

Главный тренер «Лейкерс» объяснил, почему рекорд Леброна негативно отразился на команде
Комментарии

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался об историческом достижении лидера коллектива Леброна Джеймса.

Напомним, сегодня, 8 февраля, Леброн установил новый рекорд лиги по количеству набранных очков (38 390) в матче с «Оклахома-Сити Тандер» (130:133).

«Ребята хотели увидеть, как Леброн сделает это сегодня. Во многих моментах всё внимание было сосредоточено на попытке Леброна установить рекорд, а не на игре в естественный баскетбол. Мы могли провести несколько хороших игр, но он сделал то, что сделал. Он побил рекорд, но мы допустили слишком много ошибок», – сказал Хэм на послематчевой пресс-конференции.

Новость по теме
Леброн Джеймс побил рекорд Абдул-Джаббара по набранным очкам в НБА

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023