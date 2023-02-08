Главный тренер «Лейкерс» объяснил, почему рекорд Леброна негативно отразился на команде

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался об историческом достижении лидера коллектива Леброна Джеймса.

Напомним, сегодня, 8 февраля, Леброн установил новый рекорд лиги по количеству набранных очков (38 390) в матче с «Оклахома-Сити Тандер» (130:133).

«Ребята хотели увидеть, как Леброн сделает это сегодня. Во многих моментах всё внимание было сосредоточено на попытке Леброна установить рекорд, а не на игре в естественный баскетбол. Мы могли провести несколько хороших игр, но он сделал то, что сделал. Он побил рекорд, но мы допустили слишком много ошибок», – сказал Хэм на послематчевой пресс-конференции.

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