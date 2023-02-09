«Никс» обменяли Реддиша на Джоша Харта

«Нью Йорк Никс» совершили обмен с командой «Портленд Трэйл Блэйзерс». В Нью Йорк поедет играть форвард Джош Харт.
«Никс» отправит в «Портленд» форварда Кэма Реддиша, разыгрывающего Райана Арчидиаконоу, украинского форварда Святослава Михайлюка и пик первого раунда 2023 года.
В нынешнем розыгрыше НБА за «Трэйл Блэйзерс» Джош Харт сыграл во всех матчах 51 матчах регулярного сезона. В среднем он набирает 9,5 очка, 8,2 подбора и 3,9 передач. Он лидер по подборам в лиге среди баскетболистов своего роста (198 см) и ниже.
На данный момент «Никс» занимает седьмое место в Восточной конференции НБА с 30 победами и 26 поражениями. Это место позволяет квалифицироваться в плей-ин игры. «Трэйл Блэйзерс» занимает 10 место в Западной конференции с 27 победами и 28 поражениями.
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