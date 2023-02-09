Кевина Дюранта обменяли в «Финикс Санз»
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Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант перешёл в «Финикс Санз» в рамках обмена, сообщает The Athletic.
По информации источника, в обратном направлении последуют Микал Бриджес, Кэм Джонсон, а также четыре драфт-пика первого раунда.
Стоит отметить, что это вторая подряд крупная сделка с участием «Бруклин Нетс», который ранее обменял Кайри Ирвинга в «Даллас Маверикс».
Кевин Дюрант запрашивал обмен ещё по ходу летнего межсезонья, но тогда не нашлось команды, готовой выполнить условия «Бруклина» и самого игрока, после чего Кевин отозвал запрос.
В нынешнем сезоне Дюрант принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 29,7 очка, совершал 6,7 подбора, а также отдавал 5,3 результативной передачи.
Новость по темеСтала известна позиция «Бруклина» по обмену Кевина Дюранта
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