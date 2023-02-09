Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевина Дюранта обменяли в «Финикс Санз»

Кевина Дюранта обменяли в «Финикс Санз»
Комментарии

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант перешёл в «Финикс Санз» в рамках обмена, сообщает The Athletic.

По информации источника, в обратном направлении последуют Микал Бриджес, Кэм Джонсон, а также четыре драфт-пика первого раунда.

Стоит отметить, что это вторая подряд крупная сделка с участием «Бруклин Нетс», который ранее обменял Кайри Ирвинга в «Даллас Маверикс».

Кевин Дюрант запрашивал обмен ещё по ходу летнего межсезонья, но тогда не нашлось команды, готовой выполнить условия «Бруклина» и самого игрока, после чего Кевин отозвал запрос.

В нынешнем сезоне Дюрант принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 29,7 очка, совершал 6,7 подбора, а также отдавал 5,3 результативной передачи.

Новость по теме
Стала известна позиция «Бруклина» по обмену Кевина Дюранта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023