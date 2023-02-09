«Рад оказаться в «Далласе». Кайри Ирвинг оценил свой первый матч в составе новой команды

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг поделился впечатлениями от дебютного матча в составе новой команды.



«Даллас» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 110:104, а Ирвинг набрал 24 очка и отдал пять результативных передач.



«Здорово, что дебют состоялся. Позади долгие 96 часов, мне редко удавалось поспать в этот промежуток. Впервые в карьере меня обменяли в середине сезона, это новый опыт, но я рад оказаться в «Далласе».



Самым важным сегодня было играть в естественный баскетбол. Не нужно было чересчур часто заигрывать меня, пасовать постоянно мне. Я могу и открываться, могу играть без мяча. Не надо пасовать мне просто ради паса. Уверен, что когда вернётся Дончич, то играть станет ещё приятнее и смотреть на это тоже», — приводит слова Ирвинга ESPN.

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