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Федерация баскетбола Чехии призвала ФИБА не возвращать Россию

Федерация баскетбола Чехии призвала ФИБА не возвращать Россию
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Чешская федерация баскетбола направила открытое письмо президенту Международной баскетбольной федерации (ФИБА) Хамане Ньянгу, где высказалась против возвращения России и российских спортсменов на международную арену.

«Год назад мнение большинства представителей спортивной среды были однозначно негативным и решительным, но сейчас появляются различные примирительные заявления международных спортивных органов и Международного олимпийского комитета (МОК), в которых допускается участие российских спортсменов в международных соревнованиях на определённых условиях.

Руководство чешской федерации баскетбола отвергает коллективную вину, но продолжает придерживаться своей позиции и отвергает возможность возвращения российских спортсменов под нейтральным флагом. Национальные и международные спортивные власти, и особенно МОК, не должны отказываться от усилий по достижению мира. Нужно оказывать давление на Россию, в том числе и запретом спортсменам выступать на международных соревнованиях», — приводится на Idnes.cz текст письма, подписанного главой баскетбольной федерации Чехии Мирославом Янстой.

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