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«Бостон» хочет подписать центрового и готов включить в обмен Галлинари и Притчарда

«Бостон» хочет подписать центрового и готов включить в обмен Галлинари и Притчарда
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«Бостон Селтикс» хочет подписать центрового перед дедлайном, сообщает журналист Yahoo Sports Джей Фишер.

По информации источника, «Селтикс» рассматривают возможность обменять итальянского форварда Данило Галлинари и защитника Пэйтона Притчарда на Якоба Пёлтля из «Сан-Антонио Спёрс» или Мо Бамбу из «Орландо Мэджик». Однако Пёлтль, вероятнее всего, перейдёт в «Торонто».

Данило Галлинари перешёл в «Бостон Селтикс» в летнее межсезонье, но из-за травмы передней крестообразной связки до сих пор не сыграл за новый клуб и продолжает восстановление.

Пэйтон Притчард в нынешнем сезоне принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата, в которых набирает в среднем 4,6 очка, совершает 1,5 подбора и отдаёт одну результативную передачу в среднем за игру.

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