Клуб WNBA «Лас-Вегас» обвиняется в передаче взяток при подписании контрактов

Женская НБА начала расследование в отношении действующего чемпиона лиги «Лас-Вегаса», сообщает портал The Next.



По информации источника, клуб обвиняют в том, что его представители давали взятки при подписании контрактов с игроками. Клуб контактировал с действующими баскетболистками и свободными агентами и переводил деньги через различные компании.



За счёт этого «Лас-Вегас» получал преимущество в борьбе за подписание игроков и обходил потолки зарплат, действующие в лиге. И в клубе, и в пресс-службе WNBA не комментируют ситуацию.



В прошедшем сезоне «Лас-Вегас» стал чемпионом лиги впервые в клубной истории. Тренирует команду известная баскетболистка Бекки Хэммон, которая в составе сборной России становилась бронзовым призёром Олимпиады-2008.