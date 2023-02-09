Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Клуб WNBA «Лас-Вегас» обвиняется в передаче взяток при подписании контрактов

Клуб WNBA «Лас-Вегас» обвиняется в передаче взяток при подписании контрактов
Комментарии

Женская НБА начала расследование в отношении действующего чемпиона лиги «Лас-Вегаса», сообщает портал The Next.

По информации источника, клуб обвиняют в том, что его представители давали взятки при подписании контрактов с игроками. Клуб контактировал с действующими баскетболистками и свободными агентами и переводил деньги через различные компании.

За счёт этого «Лас-Вегас» получал преимущество в борьбе за подписание игроков и обходил потолки зарплат, действующие в лиге. И в клубе, и в пресс-службе WNBA не комментируют ситуацию.

В прошедшем сезоне «Лас-Вегас» стал чемпионом лиги впервые в клубной истории. Тренирует команду известная баскетболистка Бекки Хэммон, которая в составе сборной России становилась бронзовым призёром Олимпиады-2008.

Дюрант в «Финиксе», «Лейкерс» избавились от Уэстбрука! Последний день обменов в НБА Дюрант в «Финиксе», «Лейкерс» избавились от Уэстбрука! Последний день обменов в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023