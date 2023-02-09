Джон Уолл перейдёт в «Рокетс», Эрик Гордон — в «Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» заполучил атакующего защитника «Хьюстон Рокетс» Эрика Гордона. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски. Сообщается, что сделка была оформлена в результате трёхстороннего обмена.
Ожидается, что разыгрывающий «Клипперс» Джон Уолл перейдёт в «Рокетс». Также в «Хьюстон» перейдёт атакующий защитник «Мемфис Гриззлиз» Дэнни Грин. А из «Клипперс» в «Гриззлиз» отправится Люк Кеннард.
Отметим, что Гордон начинал карьеру в «Клипперс». В нынешнем сезоне НБА он принял участие в 47 матчах, в которых в среднем набирал 13,1 очка, делал 2,1 подбора и отдавал 2,9 передачи. Уолл сыграл в 34 встречах, набирая в среднем 11,4 очка, 2,7 подбора и 5,2 передачи. Грин из-за травмы принял участие лишь в трёх матчах этого сезона. У Кеннарда в 35 матчах в среднем 7,8 очка, 2,4 подбора и одна результативная передача.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков:
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