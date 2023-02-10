Миллер произнёс колкую фразу в адрес Энтони Дэвиса во время матча «Лейкерс» — «Милуоки»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт и комментатор Реджи Миллер во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Милуоки Бакс» (106:115) подколол звёздного бигмена лос-анджелесской команды Энтони Дэвиса.



«Каждый раз, когда Энтони Дэвис морщится, рассчитывайте на то, что он пропустит ещё три недели», – заявил Миллер во время встречи.



Отметим, в текущем сезоне 29-летний Дэвис по тем или иным причинам пропустил 25 матчей. В частности, баскетболиста беспокоили нога, спина, простуда и икроножная мышца.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 25 победами при 31 поражении. Следующую игру «Лейкерс» проведут с «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде 12 февраля (4:30 мск).