Миллер произнёс колкую фразу в адрес Энтони Дэвиса во время матча «Лейкерс» — «Милуоки»
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Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт и комментатор Реджи Миллер во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Милуоки Бакс» (106:115) подколол звёздного бигмена лос-анджелесской команды Энтони Дэвиса.
«Каждый раз, когда Энтони Дэвис морщится, рассчитывайте на то, что он пропустит ещё три недели», – заявил Миллер во время встречи.
Отметим, в текущем сезоне 29-летний Дэвис по тем или иным причинам пропустил 25 матчей. В частности, баскетболиста беспокоили нога, спина, простуда и икроножная мышца.
«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 25 победами при 31 поражении. Следующую игру «Лейкерс» проведут с «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде 12 февраля (4:30 мск).
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