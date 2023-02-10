Стали известны планы «Лейкерс» по Д'Анджело Расселлу

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает вариант с продлением контракта с разыгрывающим Д'Анджело Расселлом в следующем межсезонье. Об этом заявил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своём подкасте The Woj Pod.



В нынешнем сезоне 26-летний Расселл принял участие в 54 матчах, набирая в среднем 17,9 очка, 6,2 передачи и 3,1 подбора при реализации бросков 46,5%, где 39.1% – трёхочковые.



«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 25 победами при 31 поражении. Следующую игру «Лейкерс» проведут с «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде 12 февраля (4:30 мск).



Напомним, «озёрники» провели трёхстороннюю сделку с «Миннесотой Тимбервулвз» и «Ютой Джаз», в результате которой выменяли защитников Д'Анджело Расселла, Малика Бизли и форварда Джарреда Вандербилта.

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